Parada z okazji dnia św. Patryka pierwszy raz od lat BEZ Kate Middleton. Książę William TEŻ NIE PRZYJECHAŁ

znudzony 19 min. temu zgłoś do moderacji 16 5 Odpowiedz

Kiedy miał sie urodzić najstarszy syn Kate, mój syn był w Anglii. U nas jakaś paranoja. Oczekiwanie, eksperci od wizerunku, spekulacje, bzdety przez cały dzień. Dzwonię do syna i pytam jak tam royal baby. On na to: jakie royal baby? My tutaj pracujemy i nie mamy czasu na głupoty. Takie zainteresowanie wśród zwykłego ludu. Owszem, sa fani RF, ale to garstka. Dajcie już spokój kobiecie, z szacunku dla kobiet.