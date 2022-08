Paris Jackson w kwiecistej sukience wdzięczy się na ściance, ściskając za rękę brata (ZDJĘCIA)

Paris już dawno temu zdążyła wrócić do celebryckiej rzeczywistości, jednak na branżowych eventach pojawia się ze zdecydowanie mniejszą częstotliwością niż kiedyś. Od jakiegoś czasu w niemal każdym większym wyjściu 24-latce towarzyszy jej starszy o rok brat, Prince . Tak było m.in. na premierze broadwayowskiego spektaklu o "Królu Popu" i rozdaniu nagród Tony Awards .

Nie inaczej było na sobotniej charytatywnej gali Harold And Carole Pump Foundation, która odbyła się w Beverly Hills. Paris znów postarała się, żeby wszystkie spojrzenia zwrócone były tylko i wyłącznie na nią: Amerykanka miała na sobie kwiecistą sukienkę zapinaną na suwak, w której wyeksponowała pokryte "dziarami" ramiona. Brązowy cień do powiek uwydatnił jej niezwykle błękitne oczy. Prince ewidentnie nie czuł się tak pewnie przed obiektywami aparatów jak siostra, nieśmiało uśmiechając się do fotografów i mocno ściskając Paris za rękę.