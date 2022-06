Wyrośnięte dzieci Michaela Jacksona upamiętniają tatę ze sceny Tony Awards w Nowym Jorku (ZDJĘCIA)

Maja 33 min. temu zgłoś do moderacji 27 7 Odpowiedz

Cos nie tak z tymi genami, Syn Jacksona wygląda jak syn meksykańskiego ogrodnika, no a córka jak zauważyło wiele osób jak latorośl Madonny powinna wyglądać, no a Lourtes jak siostra syna Jacksona. Za to średnia córka Wiśniewskiego to wykapany tata. Geny przewrotne.