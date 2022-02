Partner Anny Skury zachwala portfel PRZYCIĄGAJĄCY PIENIĄDZE. Sekretem są "zasady Feng Shui"

Aniol dobrej ... 24 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Szanowni panstwo, czytajacy , zainteresowani tematem .Czerwony kolor to kolor ognia. Wszystko co włozycie do portfela w tym kolorze " spali sie" Nigdy nie zaoszczedzicie ani grosza. Ogien ogarnie i dosiegnie wszedzie. Madrego korzystania z rad i doswiadczenia innych.