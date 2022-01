Partner Anny Skury radzi, jak ŁAMAĆ PRAWO NA DRODZE: "Kocham zapie*dalać"

Wiecie, w Polsce, no, lubię zapie*dalać. Po powrocie do Polski nie będą mnie obowiązywać punkty karne. Będę tylko musiał płacić mandaty. Zero punktów karnych do końca życia. Dziękuję, do widzenia, polecam się. Chciałbyś takie prawko? Napisz do mnie. (…) Macie indonezyjskie prawo jazdy, jeździcie na tym w Polsce, nie ma punktów. To nie są żarty. Postaram się to tak ogarnąć, żeby można było zdalnie zdać to prawo jazdy - instruuje dokładnie Piątkowski, zapewniając, że wszystkich zainteresowanych może wesprzeć w próbach zdobycia tamtejszego dokumentu.