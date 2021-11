Anna Skura ma nowego ukochanego. To MILIONER, specjalista od mentoringu i "przebudzona dusza" (ZDJĘCIA)

Ukochany celebrytki zawodowo zajmuje się mentoringiem i zagadnieniami związanymi z budowaniem marki osobistej. Na oficjalnej stronie internetowej Piątkowskiego czytamy, że do jego specjalności należą m.in. branding, marketing, przemówienia publiczne i zwiększanie zysków. Mężczyzna prowadzi szkolenia m.in. z zakresu mentoringu biznesowego oraz rozwoju osobistego i duchowego. Zgodnie z informacją na stronie, za 60 min konsultacji z Piątkowskim należy zapłacić od 500 do nawet 1000 złotych. W jego ofercie znajduje się także "przygotowanie motoryczne i mentalne sportowców".

Mężczyzna ma na koncie kilka książkowych publikacji takich, jak m.in. "Moc samokontroli", "Umysł milionera" czy "Nowoczesny budda". Widać, że Piątkowski chce inspirować swych odbiorców do działania - w jednej z książek o marce osobistej zdradza na przykład, "jak zarabiać 50 tysięcy złotych miesięcznie, robiąc to, co kochasz". Partner Ani prowadzi także "Szkołę Obsesji Doskonałości" oraz kanał na YouTubie, na którym uczy m.in., "jak zmierzyć jakość życia" oraz przedstawia "trzy klucze" do tego, by stać się milionerem.