Partner Małgorzaty Foremniak komentuje plotki o ROZSTANIU!

Kamila 1 godz. temu zgłoś do moderacji 11 5 Odpowiedz

Do pani dentystki nie idźcie bo ona na nfz to leczy tylko takich co ich naprawdę nie stać. Takich patusów śmierdzących co spod mostu wypełźli a jak przyjdzie ktoś ubrany, zadbany, wykąpany, wyczesany a nie daj boże jeszcze umalowany to pani doktor przykro się robi i daje mu kopa w dpę, niech sobie idzie prywatnie, bo w takim gabinecie dla nizin społecznych to jeszcze się czymś zarazi. Pani doktor wprawdzie składała na wejściu do zawodu przysięgę, że będzie leczyć wszystkich bez względu na cokolwiek, nawet morderców. A jak ona ma leczyć morderców jak jej nawet ktoś za dobrze ubrany przeszkadza. Łamanie przysiąg to zdrada ale pani doktor i tak uważa że jam niegodna jej progów bo zdrajczyni