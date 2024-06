Partnerka Nicoli Zalewskiego pochwaliła się romantycznym prezentem. Pokazała treść LIŚCIKU (FOTO)

Dziewczyna Nicoli Zalewskiego dostała bukiet róż. To prezent od piłkarza?

Ich miłość kwitnie w najlepsze, o czym świadczy najświeższa instagramowa publikacja 24-letniej Włoszki. We wtorek ukochana Zalewskiego opublikowała bowiem zdjęcie okazałego bukietu czerwonych róż. To jednak nie wszystko. Do kwiatów dołączona była karteczka z napisem: "Ti amo tanto tanto", co po polsku oznacza: "Tak bardzo cię kocham".