Mateusz Borek komentuje aferę wokół Nicoli Zalewskiego: "Wie, co się dzieje, bo wyłączył możliwość dodawania komentarzy"

Nadmieńmy, że sportowiec od około dwóch lat spotyka się z piękną Włoszką. Co ciekawe, Nicol Luzardi albo nic nie robi sobie z doniesień o zdradzie, albo jakimś cudem informacje jeszcze do niej nie dotarły. 24-latka jest właśnie w Hamburgu, gdzie dopinguje chłopaka na meczu Polska - Holandia.

Mateusz Borek broni (?) Nicoli Zalewskiego. Powiedział, co myśli o zamieszaniu ze zdradą w tle

A teraz tak serio, bez heheszków, Nicola na pewno wie, co się dzieje w mediach społecznościowych, bo wyłączył możliwość dodawania komentarzy. Myślę sobie, że co jak co, ale takie - za przeproszeniem - g*wnoburze, są mu najmniej potrzebne przed ważnym meczem.