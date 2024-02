Partnerka Tomasza Komendy twierdziła, że milionowe zadośćuczynienie go zmieniło. "Zaczęły się krzyki, wyzwiska"

Ach 32 min. temu zgłoś do moderacji 24 2 Odpowiedz

Jak dla mnie to Ty kobieto czekałaś tylko na jego miliony. Która normalna kobieta ,mając dzieci wiąże się z kimś, kto siedział tyle czasu w więzieniu! Już nie mówiąc o tym ,że zachodzi z nim w kolejna ciążę i sprowadza do domu. Człowiek winny czy nie ,który odsiedział tak długo w więzieniu zwyczajnie ma zryta głowę . Tomek był bardzo delikatna osoba ,Młodo posadzona za niewinność, ten człowiek żył w piekle. Jak on się miał odnaleźć w dorosłym świecie, gdzie już baba go w pampersy wpakowała? Gdyby chciała być z nim ,to by dziecka nie było, tylko by grzecznie czekała, aż dobrze go pozna i czy będzie w stanie z tym człowiekiem żyć. Także niech ona już siedzi cicho i niech nie mówi ani złego słowa o zmarłym, bo on się już nie obroni.