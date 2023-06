Pasierb zaginionego miliardera tłumaczy się z wypadu na koncert: "Łódź utknęła na CHOLERNYM Titanicu, nic nie mogę zrobić"

......... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ostatnia szansa. Wyru... szympansa. A tak na poważnie, to według mojej jednoosobowej prywatnej agencji a nie Reutera, to wszyscy tam byli maniakami Tytanika. A więc prawdopodobieństwo, że był tam ktoś samobójcą jest wielkie. Zżycie się z historią Tytanika, znajomość pseudo biografi osób które tam były załogantami. A już zejście aby zobaczyć na żywo te mogiłę w głębinach jest na tyle podniecające, że aż chce się umrzeć romantyczną śmiercią razem z nimi. Dołączyć do obsady. Moim zdaniem (tzn. mojej agencji) była tam osoba odpowiedzialna za wypadek. Za kolizję z samym Tytanikiem oraz ugrzęźnięcie. Łódź podwodna straciła szczelność i nie tyle ugrzęzła, co zapewne też zaczęła tonąć. Myślę, że to wystarczająco przekonujące. Że ktoś był tam samobójcą i dokonał/a zbiorowego mordu ze sobą na czele. Ku czci Tytanika aby spocząć przy nich. Bo tam dużo milionerów był na Tytaniku. Ekscytująca śmierć pełna romantycznych uniesień i takie same przeżycia była silniejsza od rozsądku. Dla samobójcy, była to na pewno we własnym odbiorze piękna śmierć.