Patricia Kazadi opowiada o ciężkiej walce z samą sobą: "Jestem nieśmiała, mam dalej masę kompleksów" (WIDEO)

Emma 37 min. temu

Mam figurę podobna do Kazadi. Niestety nie jestem w stanie schudnąć z nóg, mam problemy zdrowotne, nie mogę dużo ćwiczyć i jedynym rozwiązaniem byłaby liposukcja, co z reszta powiedział lekarz. Wiele razy od niby koleżanek, bliskich słyszałam niewybredna krytyke mojej figury. By była jasność - daleko mi do otyłości, ale mam figurę gruszki i tyle. Marzy mi się, by każdy zajął się swoją figura a nie szukał fałdek tłuszczu i cellulitu u wszystkich wokoło.