Patricia Kazadi o presji szczupłego ciała: "Ubierałam się w dziale dziecięcym i mogłam sobie włożyć CAŁE DŁONIE POD ŻEBRA"

Piosenkarka, która przewartościowała swoje życie w związku z chorobą, jaka ją dotknęła, postanowiła uświadamiać innych na temat tragicznych skutków presji szczupłego ciała. Od pewnego czasu Kazadi prowadzi podcast, w którym wspiera osoby borykające się z poczuciem niskiej wartości wynikającej z zaburzonego postrzegania swego ciała. Gwiazda zachęca do akceptacji siebie i docenienia tego, co mamy.

Jako bardzo młoda dziewczyna nie czułam presji. Ale z biegiem czasu moja percepcja kobiecego piękna została zachwiana. W czasie największej popularności, kiedy prowadziłam "You Can Dance" i dużo grała, schudłam około 20 kilogramów, co było związane z trudnościami w życiu osobistym. Nosiłam rozmiar zero, ubierała się w dziale dziecięcym i mogłam sobie włożyć całe dłonie pod żebra. Czułam się źle psychicznie i fizycznie, byłam bardzo osłabiona. Ale to właśnie wtedy wszyscy zaczęli mi mówić, że wyglądam wspaniale - mówi Kazadi.