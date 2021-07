Patricia Kazadi podbija Santorini w MIKROSKOPIJNYM BIKINI. "Fanka": "Kostium jak dla 5-letniej dziewczynki" (ZDJĘCIA)

Sezon urlopowy to szczególny okres dla polskich celebrytów. W ostatnim czasie instagramowe profile przedstawicieli rodzimego showbiznesowego podwórka wręcz pękają w szwach od zdjęć i nagrań z wakacyjnych wyjazdów. Dla wielu wczasy są nie tylko okazją do błogiego relaksu, lecz również pochwalenia się wdziękami w kostiumach kąpielowych.

Ostatnio wakacje zafundowała sobie również Patricia Kazadi. 33-latka, podobnie jak wielu polskich celebrytów, w tym roku wyprawiła się do Grecji, a konkretnie na Santorini. Kazadi wyleguje się w promieniach śródziemnomorskiego słońca i podziwia malownicze okoliczne krajobrazy - a wszystko to starannie relacjonuje w sieci.

Powiem ci pewien sekret, jesteś gotowy? Nie musisz i nie musiałeś nic zakrywać, ani oglądać tego zdjęcia (...) Twoje zdanie, w co i jak mam się ubierać, zachować dla siebie. A jak ci się nie podoba - po prostu idź dalej lub nie oglądaj. Co do ukochanego, mam dużo więcej do zaoferowania niż tylko swoje ciało - a i tę przestrzeń fizyczną, która zarezerwowana jest tylko dla niego, pozostawiam tutaj nieodkrytą. Całość należy jednak do mnie i ja decyduję o tym, ile i czego i w jakiej formie - odpowiedziała Kazadi.