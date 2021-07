Anna Wendzikowska prawi o UZDRAWIAJĄCYM BRAKU AMBICJI w hotelu za 9 tysięcy: "Pójście po najmniejszej linii oporu to nie lenistwo"

Sprzyjająca aura i zapierające dech w piersiach widoki najwyraźniej zainspirowały Annę Wendzikowską do podzielenia się ze swymi obserwatorkami kolejnymi złotymi myślami, które hojnie przelała na klawiaturę telefonu. Tekst jest na tyle niezrozumiały, że spokojnie mógłby posłużyć za materiał do analizy podczas egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Można jednak z niego wywnioskować, że dziennikarka dojrzała do tego, aby przestać zaharowywać się na śmierć. Jest to o tyle ciekawe odkrycie, że w tym samym akapicie Anka przyznaje, że zgodnie z jej ulubionym powiedzonkiem, osoby, które nie stawiają przed sobą kolosalnych wyzwań, przyrównywała do niedawna do "śmieci".