Anna Wendzikowska krytykowana za fotki z flamingami: "One są tam WIĘZIONE"

Anna Wendzikowska należy do celebrytek, które z uporem maniaka wzbraniają się przed wyciąganiem wniosków z własnych błędów. Fani niejednokrotnie zwracali już jej uwagę, że prowadząc relacje ze swoich zagranicznych wojaży, często robi to w sposób pozbawiony zwykłej empatii. Ostatnie pokazywane przez dziennikarkę fotki, na których pozuje wśród opustoszałych w wyniku lockdownu uliczek, wielu internautów uznało za niesmaczne.

Tym razem Anna Wendzikowska naraziła się obserwującym podczas wizyty na Antylach Holenderskich, a dokładniej prywatnej wysepce "Renaissance Island" należącej do jednego z tamtejszych hoteli. Celebrytki jakoś nie naszła refleksja, jakim cudem flamingi, z którymi pozowała do zdjęć, znajdują się tylko na jednej, prywatnej plaży, na którą wstęp kosztuje nawet 150 dolarów . Internauci zdecydowali się więc nieco uświadomić bujającą w obłokach urlopowiczkę.

Flamingi nie "siedzą" na tej Arubie przypadkiem i bynajmniej nie z własnej woli. Ku uciesze turystów przycina im się skrzydła, uniemożliwiając przemieszczanie się w ich naturalny sposób, więc są tam niejako uwięzione. Stąd analogia do delfinarium. W delfinarium ssaki morskie umierają. Odwołanie do świadomej turystyki to nie złośliwość, tylko uwrażliwienie na to, co się przypadkiem promuję - pisze jedna z oburzonych instagramowiczek.