Patricia Kazadi w krwistej czerwieni pozuje na premierze w teatrze

Na przestrzeni lat Kazadi wzięła udział w wielu programach rozrywkowych. Widzowie mogli oglądać jej popisy m.in. w "Jak oni śpiewają" czy "Tańcu z gwiazdami". Prowadziła też "X Factor" i "You Can Dance". Polsat docenił obie te specjalizacje Kazadi - uczestniczki i gospodyni - oferując jej udział w jesiennym sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz prowadzenie wracającego po latach "Must Be the Music".