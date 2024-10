Patricia Kazadi szczerze o chorobie i macierzyństwie: "Może zdecyduję się na adopcję, może na surogatkę"

Jeśli ktoś, by mnie zapytał o macierzyństwo w kontekście medycznym, celem właśnie szerzenia wiedzy na temat endometriozy czy mrożenia jajeczek, to zapraszam. Ale jeśli to jest na zasadzie tylko wścibstwa i oceniania, że już mam tyle i tyle lat i czas leci, to się na to nie godzę – powiedziała w rozmowie z dziennikarką Plejady.