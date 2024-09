Patricia Kazadi trenuje na siłowni

Sławne osoby będące nieprzerwanie na świeczniku robią co tylko w swojej mocy, by zachwycać nienaganną sylwetką oraz cieszyć się dobrym zdrowiem i świetną formą. Zaglądając do jednej z modnych warszawskich siłowni, można być niemal pewnym, że o każdej porze spotkamy w niej co najmniej kilkoro znanych wielbicieli aktywnego stylu życia. Niektórzy z nich zapraszają wręcz fotoreporterów na trening, dumnie wypinając klatkę piersiową do zdjęć.