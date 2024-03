Michał Szpak w perłach na szyi pręży muskuły, wyciskając siódme poty na siłowni (ZDJĘCIA)

Świeżo upieczony juror programu "Czas na Show. Drag Me Out" od wielu lat konsekwentnie dba o sylwetkę, wyciskając z siebie siódme poty na siłowni, co uwiecznili niedawno paparazzi. Muzyk korzystał zarówno z lżejszego sprzętu, tj. piłki czy kółka gimnastycznego, jak i wymagającej zdecydowanie większego nakładu sił sztangi z obciążeniem.