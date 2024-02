Michał Szpak ŁAMIE PRZEPISY, parkując w niedozwolonym miejscu limonkowego elektryka za ponad 200 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Na początku roku Michał Szpak , jak na kolorowego ptaka polskiej estrady przystało, wyfrunął z kraju, by pozażywać słonecznych kąpieli w tropikach. Wokalista nie byłby sobą, gdyby nawet w czasie wolnym od pracy nie zrobił zamieszania wokół siebie. Jego odbiorców zelektryzowały nietypowe widoki, bynajmniej niezwiązane z miejscem pobytu .

Kilkutygodniowe wakacje zleciały jak z bicza strzelił, w związku z czym 33-latek powrócił do szarej polskiej rzeczywistości. Na artystę czekała już zimowa plucha oraz perspektywa nagrywania odcinków nowego show TVN z udziałem "gwiazd" występujących jako drag queens. Zdaje się jednak, że myślami cały czas przebywa na rajskich wakacjach. Jak gdyby nigdy nic, zaparkował swe zielone zgrabne autko na zakazie .

W przypadku znanych osób można by skwitować - dzień jak co dzień. Nie ma tygodnia, żeby na łamach Pudelka nie pojawił się przynajmniej jeden celebryta, który swoim lekceważącym zachowaniem za kółkiem wyraźnie sygnalizuje, że ze względu na swój status może pozwolić sobie na więcej. Pikanterii tej konkretnej sytuacji dodaje fakt, że Michał Szpak został wytypowany na ambasadora widocznego na zdjęciach samochodu elektrycznego Abarth 500e, który w odmianie cabrio wyceniany jest na co najmniej 220 tysięcy złotych.