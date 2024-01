Odziany jedynie w skąpe slipy z wycięciem Michał Szpak wygina się na hamaku. Ogień? (ZDJĘCIA)

Michał Szpak z pewnością należy do grona najbardziej wyróżniających się gwiazd w świecie polskiego show-biznesu. W przeciwieństwie do wielu celebrytów z rodzimego poletka 33-latek nie jest zachowawczy i ze sporą dozą śmiałości wyraża, co mu w duszy gra. Artystyczna wolność wokalisty objawia się przede wszystkim w jego oryginalnych kreacjach, które często stają się obiektem krytyki, a także w odważnych wypowiedziach, nieraz wzbudzających kontrowersje.