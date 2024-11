"Różowa" Patrycja Markowska paraduje po ulicy, eksponując ŚLUBNĄ OBRĄCZKĘ

Patrycja Markowska chwali się obrączką. Wspomniała o cenie

W czwartek Patrycja Markowska ruszyła na liczne wywiady, by promować wspomniany singiel i nadchodzącą płytę "Obłęd". Jej wyjście nie umknęło uwadze stołecznych paparazzi, którzy zrobili jej zdjęcia. Córka Grzegorza Markowskiego w listopadowy dzień wyróżniała się na ulicach Warszawy dość krzykliwą stylizacją. Piosenkarka przyodziała różowy golf , na który narzuciła skórzaną kurtkę w tym samym kolorze . Do tego dobrała czarne spodnie, ale największą uwagę zwracały ślubna obrączka i pierścionek zaręczynowy , które widniały na palcu gwiazdy.

Tu jest i obrączka i pierścionek zaręczynowy. To jest nieoszlifowany kamień. Dla mnie to ma ogromną wartość, bo wszystko to jest prawdziwe, surowe. Nigdy nie patrzyłam na to, ile pierścionek kosztuje. Dla mnie wręcz odwrotnie... Wolę coś, co jest proste, skromne, co jest nasze. Tak i ceremonia, tak i pierścionek - wyznała w TVP.