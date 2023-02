Patrycja Markowska po raz pierwszy mówi o rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim! Krytykuje promowanie się na kryzysie...

Werka 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Wiele rozpadów to pójście na łatwiznę i egoizm, bo chce się przeżywać na nowo zakochanie itp, bo łatwiej zacząć coś od nowa niż zawalczyć o związek. Szkoda tylko że zostają w tym dzieci, które nie zaczną od nowa i tkwią w syfie zgotowanym przez rodziców. I wiele związków mogło by trwać (nie mówię o wszystkich i nie mówię o skrajnych patologicznych związkach). Mamy kryzys związków związany z erą egoizmu, to widać nawet w szkołach jak dzieciaki są teraz roszczeniowe. Prawa prawa prawa i przyjemności, tylko gorzej z obowiązkami i szacunkiem. Chowajmy dzieci na empatyczne, uczmy wrażliwości na drugiego człowieka, to zaprocentuje w przyszłości. Empatia to klucz do wszystkiego.