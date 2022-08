Patrycja Markowska o trendzie pokazywania nagich piersi: "Wszystko w ramach rozsądku. W parku nie będziemy chodziły bez stanika" (WIDEO)

byebye 40 min. temu zgłoś do moderacji 119 10 Odpowiedz

Sorry, ale mam wrażenie, że kobiety juz same nie wiedzą o co "walczyć" i czego się domagać. Coraz więcej tych dziwnych akcji..Sama jestem kobietą i do głowy by mi nie przyszło wymyślenie takiej głupoty jak ta akcja z sutkami..