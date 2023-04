Patrycja Markowska pozuje z dawno niewidzianym OJCEM przy wielkanocnym stole! "My już po rezurekcji" (FOTO)

(...) Z ciężkim sercem chcę Was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak, jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś. (...) - pisał wówczas z żalem.

Od tamtej pory o tym, co słychać u emerytowanego piosenkarza dowiadujemy się od jego córki, Patrycji Markowskiej , która raz na jakiś czas uspokaja zaniepokojonych fanów ojca.

Patrycja Markowska pokazała zdjęcie z dawno niewidzianym Grzegorzem Markowskim. Fani zachwycają się relacją ojca i córki

My już po rezurekcji przy rodzinnym stole. Uwielbiam te święta. Odrodzenia dla Was - napisała pod fotografią, na której oboje uśmiechają się do obiektywu.