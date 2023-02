Patrycja Markowska komentuje stan zdrowia ojca: "Tata miał spadek sił witalnych. Jest dzielny"

Patrycja Markowska komentuje stan zdrowia ojca

Mój tata miał spadek sił witalnych, to na pewno. Czuje się dobrze i ja go po prostu namawiam do tego, żeby te skrzydła unosił i robił aktywnie pewne rzeczy. On się czasami zgadza, ale ja muszę uszanować to, że on chce zwolnić. Nie mogę go ciągnąć na siłę i namawiać do roboty, bo ma swoje lata i myślę, że zaśpiewał już tyle dźwięków i zagrał już tyle koncertów, że nie ma sensu robić tego na siłę. On to jest rockandrollowiec, nie skarży się, jest dzielny - przyznała Patrycja Markowska w rozmowie z Pomponikiem.