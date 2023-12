Patryk Jaki psioczy po angielsku na zmiany w TVP, mówiąc o demokratycznej "dyzaster". Internauci drwią: "Z Andrzejem by się dogadał" (WIDEO)

Patryk Jaki komentuje "zamach" na media publiczne. Przemówił w telewizji po angielsku

W sobotę w prawicowej stacji wyemitowano materiał z Patrykiem Jakim, który udał się do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Siedziba TAI oblegana jest aktualnie przez stare twarze Telewizji Polskiej, w tym m.in. przez niechcących przyjąć do wiadomości zmiany władz Michała Adamczyka czy Samuela Pereirę. W wydaniu specjalnym TV Republika słyszymy, jak Jaki psioczy na nowych rządzących. W pewnym momencie prowadzący program proponuje, by niedoszły prezydent Warszawy wypowiedział się w języku angielskim.