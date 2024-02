Patryk Vega w stroju niczym z "Mad Maxa" wozi się ferrari za DWA MILIONY złotych (ZDJĘCIA)

Patryk Vega zrobił spektakularną karierę, kręcąc filmy, które są raczej kiepsko oceniane przez krytyków, ale lubiane przez widownię. Niemal każda jego dotychczasowa produkcja przyciągała do kin tłumy widzów. W pewnym momencie Vega był tak płodny twórczo, że produkował dwa filmy rocznie. Obecnie przygotowuje się do premiery kolejnego - tym razem będzie to biografia Władimira Putina.

Do realizacji tego śmiałego projektu reżyser wykorzystał kontrowersyjną technologię typu "deep fake", dzięki której nałożył rysy prezydenta Rosji na twarz aktora. Vega ma nadzieję, że o jego nowym filmie usłyszy cały świat i otworzy mu to drogę do międzynarodowej kariery, a co za tym idzie - zapewne do jeszcze większych pieniędzy. Jak sam przyznał swego czasu, zarabianie jest jego "nałogiem".