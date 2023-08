Patrycja Markowska pozuje w bikini na Mazurach. Internauci komentują: "FENOMENALNE CIAŁO" (FOTO)

Ńie to nie je... 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Z tym fenomenalnym to chyba lekkie przegięcie. Ona po prostu zobaczyła swoje okropne zdjęcie zrobione przez paparuchy z ukrycia w tamtym roku, gdzie miała fałdki i okropny cellulit. Nadal jest do znalezienia w necie. I dużo schudła. To to jest cały sekret. Dla mnie ciało kłoda. Zero kobiecości. Wolę swoją żonę.