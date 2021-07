Paul Montana bryluje na evencie z NOWĄ UKOCHANĄ (?), modelką Joanną Dyrkacz (ZDJĘCIA)

Około 40. roku życia zaczęłam swój własny biznes i właśnie bardzo często, jak się spotykałam z klientami, wręcz mówiono mi "jaka pani jest piękna, pani powinna być modelką" . No więc w sumie uwierzyłam w to i był to również taki okres - mówimy oczywiście o latach 80.- że modelki rzeczywiście były bardzo młode - wyznała 63-latka.

Napisałam list do Calvina Kleina i wysłałam mu 18 białych róż na jego urodziny. W tym liście napisałam - ponieważ zdaje mi się, że on był wtedy bardzo taki niekonwencjonalny - że może, by spróbował właśnie w swojej kampanii i zatrudnił kobietę, która jest bardziej dojrzała. Oczywiście nic z tego nie wyszło, ale w sumie miałam naprawdę szczęście, bo trafiłam do jednej z najbardziej znanych agencji w Stanach - Elite Model Management - dodała, wspominając swoje sukcesy.