TYLKO NA PUDELKU: Paul Montana i Ilona Felicjańska SĄ W SEPARACJI! "Trudno jest żyć bez niej, ale z nią JESZCZE TRUDNIEJ"

To waszym zdaniem jest "piękne" mówienie o partnerce? To typowy tekst faceta, który chce wybielić się z własnych grzechów i słabości. "To ona jest trudna, musiała pójść na terapię, niezrównoważona kobieta z nałogami, tak mi ciężko, bo ją kocham, samotny biedny miś". Ludzie, przecież ten facet jest czynnym alkoholikiem ze zwichrowaną osobowością, jest równie winny upadku Ilony, jak ona sama. Po co w ogóle wywleka to wszystko publicznie? Gdyby ją kochał, siedziałby cicho i wspierał w terapii, cały świat nie musi przecież wiedzieć, że żona znów ma problem. Żałosne.