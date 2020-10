Ilona Felicjańska weźmie DRUGI ŚLUB z Paulem Montaną!

Od kiedy Ilona Felicjańska związała się z Paulem Montaną znów zaczęła zaglądać do kieliszka. Celebrytka, która trzeźwiała na oczach całej Polski, zapewniała, że tym razem całkowicie kontroluje spożycie alkoholu i sięga po niego jedynie od czasu do czasu. Niedługo później mogliśmy zobaczyć, jak po pijackiej awanturze na Florydzie skończyła wraz z ukochanym w areszcie...

Niestety Ilona najwyraźniej chyba nie dostrzega, że zarówno jej styl życia, jak i związek wydają się bardzo toksyczne. W lutym poleciała z Paulem do Londynu i tam wzięła z nim ślub. Warto przypomnieć, że pan młody miał tyle "klasy", by wrzucić do sieci roznegliżowane zdjęcia Ilony z przygotowań do ślubu.