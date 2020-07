Ilona Felicjańska NIE MOŻE SIĘ ROZWIEŚĆ z Paulem Montaną. Wszystko przez to, że ślub wzięła w Londynie...

Anna 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Pani Ilono, odejście z tego toksycznego związku to była najlepsza decyzja. Proszę poczytać na temat narcyzów. Teraz trzeba uważać ponieważ narcyzi traktują ludzi jak zabawki, prawdopodobnie będzie obiecywać poprawę, wyznawać wielką miłość, bagatelizować pani cierpienia (np. po zdradach), namawiać na wyjazdy zagraniczne, lepsze życie, seks. Nie wolno dać się skusić gdyż każdy taki powrót kończy się gorzej niż poprzednio. Możecie pisać że każdy związek jest inny, tak, wśród normalnych ludzi, a nie zaburzonych. Narcyzi działają schematycznie, jest mnóstwo materiałów na ten temat na YT. Jeśli się pozna schemat ich działania to można uratować sobie życie i być odpornym na kolejne takie osobniki. Dotyczy to obu płci. Najpierw jest fazą idealizacji, potem dewaluacji a potem porzucenie. Cykl się powtarza póki sami go nie zerwiemy + zero kontaktu. Życzę dużo siły i zdrowia.