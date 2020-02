Paul Montana znowu upokarza Felicjańską. Opublikował jej NAGIE zdjęcie z przygotowań do ślubu...

Związek Ilony Felicjańskiej i Paula Montany to pasmo dziwnych sytuacji i zdarzeń, które wprawiają w konsternację chyba wszystkich poza nimi samymi. Początkowo wydawało się, że była modelka "po przejściach" znalazła wreszcie oparcie w statecznym i dobrze sytuowanym mężczyźnie.

Z czasem na jaw zaczęły wychodzić mroczne strony tej relacji. Przy Paulu Ilona zaczęła znowu sięgać po alkohol , po którym zdarza jej się pogryźć męża, a następnie wylądować z nim w areszcie . Swego czasu niepokój budziły też wpisy Ilony o tym, że została pobita i zamknięta we własnym domu.

Od niedawna z kolei w sieci krążą szokujące zdjęcia Ilony, których z pewnością nie chcieliby oglądać jej synowie. Zaczęło się od dziwnej sesji na jednej z florydzkich plaż, w trakcie której Ilona pozowała na leżaku w samych majtkach. Następnie w sieci pojawiło się jej zdjęcie zrobione w trakcie seksu oralnego z Paulem. Co ciekawe, to właśnie Montana wrzucił je do internetu.