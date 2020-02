Ilona Felicjańska i Paul Montana wydali na ślub SKROMNE 30 tysięcy złotych

Przez kilka lat zapewniała, że udało jej się utrzymać na wodzy pociąg do kieliszka , ale wszystko wskazuje na to, że wróciła na złe tory. Z pewnością w wytrwaniu w trzeźwości nie pomaga jej związek z "bad boyem" Paulem Montaną . Amerykański przedsiębiorca często publikuje w sieci intymne sceny z życia z Iloną, a ostatnio zakochani mieli wdać się w bójkę podczas wspólnych wakacji.

Okazuje się, że państwo Montana postanowili żyć nieco oszczędniej i nie zdecydowali się na wielką ślubną fetę, a wszystkie niezbędne do ceremonii elementy zakupili "po kosztach". Ilona zadała szyku w skromnej sukni ślubnej, którą dostała za darmo. Małżonkowie spędzili za to kilka nocy w hotelu, co wyniosło ich 9 tysięcy złotych. Po zakończeniu ceremonii szczęśliwa para zabrała gości na obiad do restauracji, w której menu dla jednego gościa kosztuje od 300 do 500 zł (nie licząc niezbędnika w postaci alkoholu).