Ilona Felicjańska i Paul Montana ZNÓW się rozstali?! Zmienili status związku na swoich profilach...

Burzliwa miłość Ilony Felicjańskiej i Paula Montany to naprawdę świetny scenariusz na film. Niestety, nie byłby to ani film romantyczny, ani bawiąca do łez komedia, bardziej - dramat obyczajowy. Walcząca z uzależnieniem była modelka od 10 lat próbuje ocieplać swój wizerunek po spowodowanej w 2010 roku pod wpływem alkoholu kolizji drogowej.