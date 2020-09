Ilona Felicjańska kupuje "małpki" i rozpacza po kłótni z Paulem Montaną

Nie da się nie zauważyć, że prywatne życie Ilony Felicjańskiej to od lat istna sinusoida. Celebrytka po tym, jak w 2010 roku spowodowała wypadek samochodowy, będąc pod wpływem alkoholu, postanowiła pójść na odwyk, szybko stała się naczelną "ambasadorką trzeźwości". Niestety, mimo wielu prób zakończenia przygody z alkoholem na dobre, 47-latce wciąż zdarza się zaglądać do kieliszka.

Informuję, że z mężem mamy się trzeźwo i bardzo dobrze. Pozdrawiamy Was z porannego spotkania biznesowego. Trzymajcie kciuki za nasze plany, są duże i piękne. Nie wierzcie we wszystko, co piszą… To manipulacja, szukanie sensacji i kasy. Pięknego dnia - napisała w czwartek pod wspólnym zdjęciem z Montaną.