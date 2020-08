Paul Montana pije wódkę na ulicy w centrum Warszawy

W polskim show biznesie próżno szukać relacji bardziej toksycznej od tej, jaka połączyła Ilonę Felicjańską i Paula Montanę . Związek byłej modelki i brytyjskiego "biznesmana" od początku budził wielkiej emocje. Jeszcze przed ślubem zachowaniem Montany budziło spore wątpliwości, zwłaszcza wtedy, gdy przyłapano go na publicznych czułościach z kobietą , która na pewno nie była Iloną.

Felicjańska wybaczyła ukochanemu i w kwietniu 2019 roku stanęła z nim na ślubnym kobiercu. Celebrytka, której karierę zrujnowała spowodowana pod wpływem alkoholu kolizja drogowa , zapewniała nawet, że u boku ukochanego znowu pozwala sobie na "smakowanie" trunków. To doprowadziło Montanów na odwyk.

O parze znowu zrobiło się głośno pod koniec ubiegłego roku, gdy okazało się, że po awanturze w hotelu na Florydzie Ilona i Paul trafili do aresztu. Mimo zapewnień o tym, że to przeżycie tylko wzmocniło ich miłość, para ostatecznie* zdecydowała się na rozstanie*. Zanim jednak do tego doszło, ich zachowanie znowu wzbudziło emocje i niepokój: