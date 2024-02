Rzeźniczakowie wspominają ślub: "To był ciężki czas po śmierci Oliwiera, po tym, jak Paulinka poroniła"

Kaisa 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niestety czasami nie warto patrzeć na kogoś tylko na swoje szczęście Też jestem. Chłopem który totalnie nie leży dla mnie pod każdym względem a wiem że ja jestem dla niego idealną partnerką Ćwiczę, zdrowo jem, zarabiam fajną kasę, jestem samodzielna i niezależna , głowa pełną pomysłów - wycieczki city brake - w 6 miesiącu odwodziłam 6 miast Włoch za śmieszne pieniądze, kina teatry itd A on ? .. Nudziarz bez pasji , człowiek bez zainteresowań .. w pracy ot tak mi idzie I co ja mam Niby. zanim spędzić resztę życia Co. Tego że jest dobry miły opiekuńczy Może go zranię ale szczerze mam to gdzieś- liczę się ja bo nikt życia za mnie nie przejdzie a dobrze to ja robić nikomu robić nie będę nie dostającbic chodźby minimum w zamian