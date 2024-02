Sukces Pauliny Rzeźniczak: nagrała PIERWSZĄ ROLKĘ po ciąży! Tak świętuje 31. urodziny. "Mam wszystko, o czym marzyłam"

wert 34 min. temu zgłoś do moderacji 316 8 Odpowiedz

Ona mówi , że "ma wszystko o czym marzyła ". Kto by pomyślał, że są kobiety , które marzą o niewiernym, nieodpowiedzialnym mężu, który zdradzał wszystkie swoje partnerki. Podczas zdrad nie używał prezerwatywy nawet będąc z tutką, bo nie obchodzi go to, czy zarazi swoją żonę chorobami wenerycznymi albo czy zrobi tutce dziecko. Takie błahostki go nie interesują. Podobnie nie interesują go własne dzieci. Z 2 swoich dzieci nigdy nie mieszkał, nigdy się nie opiekował. Po śmierci jednego dziecka, zaraz zrzekł się praw rodzicielskich do drugiego dziecka. Taki mężczyzna to ideał każdej kobiety. Nieodpowiedzialny, niewierny egoista pozbawiony uczuć wyższych