Paulina i Jakub Rzeźniczakowie udzielili WSPÓLNEGO wywiadu! Zdradzili, jak się poznali. "Już pierwszej nocy powiedziałem, że zostaniesz moją żoną" (WIDEO)

disc 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Brak kręgosłupa moralnego. Dno. Przez takie zachowanie ludzi w typie Pauliny ten gościu nigdy nie zmądrzeje i nie wydorośleje -mówią że ta od początku go wspierała i rozumiała, jak można wspierać i rozumieć skrajnie egoistyczne, nielojalne i nieodpowiedzialne zachowanie rzeczniczka wobec swoich najbliższych? Gdyby gościu usłyszał od niej słowa dezaprobaty,oburzenia i braku akceptacji swoich wybryków to miałby szansę się jeszcze otrząsnąć i może kiedyś coś by do niego dotarło. Oczywiście to nie wina Pauliny, że on się tak zachowywał (wcześniej, nie znając jej jeszcze)ale można przypuszczać, że także teraz ona bezkrytycznie przyjmuje i tłumaczy wszelkie jego durne decyzje i otacza go nieskończona aprobatą. I jeszcze ta prowadząca wywiad trzpiotowata pani, która bezmyślnie i z uśmiechem na ustach wali tekst: co was nie zabije to was wzmocni - no jakoś w kontekście śmierci Synka rzeczniczka brzmi to obrzydliwie i okrutnie. Brak mózgu i minimum autorefleksji u całej trójki...