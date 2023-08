Paulina Krupińska zajada się zapiekanką i NARZEKA na ceny w Sopocie: "Większe niż w Grecji i innych krajach" (WIDEO)

Końcówka sierpnia wielu telewidzom kojarzy się z Top of the Top Sopot Festival . Tegoroczna odsłona widowiska rozpoczęła się w miniony poniedziałek i potrwa aż do czwartku. Choć produkcja starała się zapewnić licznie zgromadzonej w Operze Leśnej i przed telewizorami widowni jak najwięcej atrakcji, nie wszystkich udało się usatysfakcjonować. Internauci wyłapali już kilka wpadek i ostro skomentowali niektóre występy.

Wśród publiczności trwającego wciąż Top of the Top Sopot Festival znalazło się sporo znanych twarzy. Pierwszego dnia festiwalu w Operze Leśnej bawili się m.in. Damian Michałowski i Wojciech Bojanowski . Po koncercie panowie "porwali" prowadzącą widowisko Paulinę Krupińską się na kultowe sopockie zapiekanki. Rozmowa z urokliwym sprzedawcą przekąsek okazała się na tyle ciekawa, że została uwieczniona przez dziennikarza TVN24.

Paulina Krupińska prawi o inflacji i drożyźnie w Sopocie. "Ceny większe niż w Grecji"

Sprzedawca zapiekanek, Pan Marek, wyjawił dziennikarzom, że codziennie pracuje do 4:00 rano, a także przyznał, że jego budka nie cieszy się takim zainteresowaniem jak jeszcze dekadę wcześniej. Do rozmowy włączyła się Paulina Krupińska, która zauważyła, że mniejszy ruch może być spowodowany szalejącą inflacją .

Wojciech Bojanowski, Paulina Krupińska i Damian Michałowski wybrali się na kultowe zapiekanki. Nagranie urzekło internautów

Festiwal Top of the Top jakiego nie znaliście. Nie wiem czy wiecie, ale koleżanka Paulina Krupińska jest znaną i cenioną w kulinarnym światku miłośniczką kebsów i zapieksów. Odprowadzaliśmy wczoraj Paulinkę na chatę wspólnie z Damianem Michałowskim, z którym coś czuję, że chyba się mogą znać. Chcieliśmy zjeść kebsa, ale był już zamknięty i naprzeciwko spotkaliśmy Pana Marka, cudownego, ciepłego człowieka, z którym pogadaliśmy o życiu, Sopocie, fejmie i takichtam . Włączył mi się od razu instynkt reporterski, a po chwili Pan Marek, który od urodzenia mieszka w Sopocie zgodził się na nagrywanie - pisał pod serią zdjęć i nagrań Bojanowski.

I takich normalnych i ludzkich relacji nam potrzeba!; Jakie to fajne że pan nie poznał i jaki miły człowiek, spokojny i szczęśliwy bo nie ogląda TV; Ale świetny post! Gratuluje Państwu dystansu do siebie i zrozumienia dla świata.

Nie rozumiem tych tekstów o zniżkę. Was stać by zapłacić, a ten mocno starszy pan do 4:00 rano pracuje; Zamiast napiwek dawać, to on jeszcze zniżkę chce - czytamy w sekcji komentarzy.