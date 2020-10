Paulina Młynarska pozdrawia Jadwigę Emilewicz znad porannej kawusi: "Ty WSTRĘTNA, narcystyczna babo na usługach dziadersów!"

Ale🤷‍♀️ 2 godz. temu zgłoś do moderacji 173 134 Odpowiedz

Czy myśli ze tym nam pomoze? Sama siedzi w Grecji tam jest prawo do aborcji na życzenie. Niech te celebrytki zamilkną, bo przez nie będziemy na jeszcze bardziej straconej pozycji. My walczymy o kompromis który już był nie o to co wy!