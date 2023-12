Paulina Rzeźniczak wspomina o Magdalenie Stępień w "Dzień dobry TVN": "Wiedziałam, na co się piszę..."

Agata 31 min. temu zgłoś do moderacji 38 5 Odpowiedz

Tak po ludzku ..okropny wywiad ,okropni ludzie którzy po kolei zniszczyli życie wielu osobom .Magda przyznała ,że w ciazy czuła się bardzo źle,że się bała a Kuba nie był w ogóle dla niej oparciem ( Oczywiście te wszystkie słodko pierdzące zdjęcia były na pokaz) Stracili dziecko ,jego żona jest w ciąży z kolejnym ,a on z innym dzieckiem nie chce mieć kontaktu co to jest w ogóle są farsa ?? Koleś narobił dzieci ..a teraz jest wielce zaskoczony ,że ludzie mają do niego pretensje ?? Jego obecna żona ,jest taka sama jak on dlatego się świetnie dogadują .. jakoś wcześniej nie była aktywna na Instagramie aż tak mocno nie miała płatnych promocji nie zarabiała na Instagramie..nie pracuje już dawno tam gdzie pracowała ,więc na czyj rachunek żyje ? To jest bardzo niesprawiedliwe dlatego że przez bardzo długi czas cały hejt i cała niesprawiedliwość spadała na Magdę,a ona po prostu miała dość tego że Kuba manipulował całą sytuacją od samego początku.. to ona zdecydowała się powiedzieć prawdę, mówiąc oczywiście o tym że też była niestabilna a w szczególności w tak newralgicznym momencie... Kompletnie nie rozumiem tego wszystkiego jak on w ogóle może promować się w mediach i które Media go w ogóle zapraszają ?? Świat się kończy . Żeby zapraszać osoby psychiczne narcyzy do dzień dobry TVN??