Paulina Rzeźniczak zwróciła się do internautów z prośbą o pomoc. Chodzi o Antosię: "DRZE SIĘ wniebogłosy..."

Zigi 10 godz. temu zgłoś do moderacji 22 0 Odpowiedz

Najpierw ta wyskakuje z kokosowym toffifi czy jak to się nazywa, teraz on z białą milką albo jak parę dni temu z mlekiem w tubce Czy to są dzieci czy dorośli ludzie? Dlaczego kogokolwiek ma obchodzić od czego psują się im zęby :D ale spokojnie, pewnie zaraz wrzucą zielony fit koktajl z dopiskiem healthy Zero konsekwencji w czymkolwiek Zero pomysłu na kontent Namieszane jak w ich żołądkach Dołączam do bojkotu, a Antosi ślę wyrazy współczucia Mam nadzieję, że się jakoś z dzieciństwa z nimi wykaraska Albo oni zmądrzeją Od dziś cisza, olewamy ich