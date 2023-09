Paulina Smaszcz dostaje PRZERAŻAJĄCE pogróżki! Ujawniła treść jednej z nich. "Wchodzisz na profil, a tam mama z dzieckiem"

Paulina Smaszcz dostaje obrzydliwe wiadomości od internautów. Tak reaguje

Jak to zwykle bywa, gdy ktoś znajduje się na świeczniku i to w efekcie głośnego, medialnego sporu, reakcje internautów bywają nieprzewidywalne. W programie "Moon Talk" Paulina opowiedziała o wiadomościach, które dostaje od części komentujących na Instagramie. Niestety, nie zawsze są to głosy jej życzliwe, a w niektórych przypadkach wręcz hejterskie. Ją samą natomiast najbardziej szokuje to, kto do niej wypisuje.