Paulina Smaszcz KŁÓCI SIĘ z internautami pod postem o swojej nowej pracy: "Masz ze sobą PROBLEM"

I po co ludzie ją prowokują? Co im przeszkadza, że dostała pracę? Potrzebowała jej, musi z czegoś żyć. Ale złośliwcy muszą ja zaczepiać i chcą doprowadzić do tego by ją zwolniono. Wierzcie, że każdy to przykłada rękę do tego sam straci pracę. Dajcie żyć tej kobiecie,niech wreszcie osiągnie spokój. Sprawy między nią, a Kurzajem to ich sprawy. Nie róbcie z niej wiedźmy bo on też ma swoje za uszami. Lubi znęcać się nad nią psychicznie, widać to wyraźnie. Już samo wożenie Kaśki w miejsca, w które jeździł z Paulina to pokazuje.