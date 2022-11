Paulina Smaszcz odpowiada na sugestię, że NIE WIDAĆ po niej choroby. "Według pani powinnam UMIERAĆ na oczach gawiedzi?"

Kilka dni temu Paulina Smaszcz postanowiła zareagować na medialne doniesienia na temat życia zawodowego. Serwis Wirtualne Media ustalił bowiem, że celebrytka nie zajmuje już stanowiska szefowej marketingu i PR w firmie JLL Polska. "Kobieta petarda" potwierdziła wspomniane pogłoski w rozmowie z Plotkiem, zaznaczając jednak, że pożegnała się z pracodawcą we wrześniu z powodów zdrowotnych. Niedługo później w odpowiedzi na komentarz jednej z internautek Smaszcz zdradziła nieco więcej na temat swoich problemów zdrowotnych. Celebrytka wyznała, że obecnie jest w trakcie "intensywnego leczenia onkologicznego oraz neurologicznego", uczęszcza również na rehabilitację, by "nie dopuścić do kolejnego niedowładu".