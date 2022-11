Paulina Smaszcz reaguje na pytanie internautki o odejście z pracy: "Leczę się ONKOLOGICZNIE i neurologicznie. Były mąż ZOSTAWIŁ MNIE w chorobie"

Tak jest 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Patrząc z realnego punktu widzenia choroba jest niekiedy takim szokiem i obciążeniem że nie każdy jest w stanie temu podołać. Choruje wtedy cała rodzina. Choroba przewartościowuje wszystko. A przede wszystkim relacje. Mężczyzna jest często słaby i odchodzi (to tylko stwierdzenie faktu nie tłumaczenie kogokolwiek). Dlatego to kobiety mocują się z życiem i robią to co należy często z przyzwoitości i poczucia obowiązku.